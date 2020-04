Carlo Cracco: “Nel mondo della ristorazione in tanti chiuderanno. Non basta la distanza per riaprire: chiedo tamponi per i dipendenti” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il mondo della ristorazione ripartirà “con grandissima difficoltà. In tanti dopo due mesi di stop assoluto e soprattutto dopo altri mesi futuri di poco lavoro dovranno chiudere. Si salverà chi è nei piccoli borghi, che ha avuto minori problemi sanitari e ha costi minori di gestione. E chi ha attività familiari. Ma prima di ogni considerazione voglio parlare di un problema vero”. Così Carlo Cracco che dal suo ristorante in Galleria a Milano racconta a Repubblica come affronta e affronterà questo periodo. Secondo lo chef la distanza di sicurezza non basta: “Bisogna prima di tutto fare i tamponi ai dipendenti dei ristoranti. Perché io devo assicurare a chi viene da me la massima sicurezza sanitaria così come gliela assicuro sul cibo. Stiamo parlando di trasparenza, di salute. C’è gente che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Fedez - Chiara Ferragni - Carlo Cracco e Giorgio Armani : i ricchi con il cuore grande

Ilripartirà "con grandissima difficoltà. Indopo due mesi di stop assoluto e soprattutto dopo altri mesi futuri di poco lavoro dovranno chiudere. Si salverà chi è nei piccoli borghi, che ha avuto minori problemi sanitari e ha costi minori di gestione. E chi ha attività familiari. Ma prima di ogni considerazione voglio parlare di un problema vero". Cosìche dal suo ristorante in Galleria a Milano racconta a Repubblica come affronta e affronterà questo periodo. Secondo lo chef ladi sicurezza non: "Bisogna prima di tutto fare i tamponi ai dipendenti dei ristoranti. Perché io devo assicurare a chi viene da me la massima sicurezza sanitaria così come gliela assicuro sul cibo. Stiamo parlando di trasparenza, di salute. C'è gente che ha ...

Il mondo della ristorazione ripartirà "con grandissima difficoltà. In tanti dopo due mesi di stop assoluto e soprattutto dopo altri mesi futuri di poco lavoro dovranno chiudere. Si salverà chi è nei p ...

Il mondo della ristorazione ripartirà "con grandissima difficoltà. In tanti dopo due mesi di stop assoluto e soprattutto dopo altri mesi futuri di poco lavoro dovranno chiudere. Si salverà chi è nei p ...