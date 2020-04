Cardinal Betori al Governo | non possiamo rinunciare a dir messa e fare passo indietro

(Di lunedì 27 aprile 2020) Siamo pronti a ragionare su quel che dobbiamoper poter ritornare a celebrare insieme. Ma non è possibile pensare che sia impossibile, per principio, celebrare insieme, afferma

Siamo pronti a ragionare su quel che dobbiamo fare per poter ritornare a celebrare insieme. Ma non è possibile pensare che sia impossibile, per principio, celebrare insieme, afferma Betori ...Da Nord a Sud il disappunto per lo “stop” ecclesiale imposto dal Governo. «Prevalgono i negozi e i musei sulla libertà religiosa. Un atto ingiusto che sa di abuso» ...