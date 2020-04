Campania | la Lega rompe il tavolo del centrodestra | Forza Italia invoca unità

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ guerra neltra. Gli uomini del Carroccio campano si smarcano dalla linea dellocale guidato da Stefano Caldoro e lanciano una serie di iniziative autonome. A partire dell’incontro in videoconferenza con le associazioni di categoria: “Lunedì 27 aprile, alle ore 19:00, in video conferenza sulla piattaforma Zoom, laincontra i vertici regionali delle associazioni di categoria. Un momento di confronto tra il vice segretario nazionale Andrea Crippa, il coordinatore regionale Nicola Molteni, gli eurodeputati ed i parlamentari campani dellaValentino Grant, Pina Castiello, Gianluca Cantalamessa e le associazioni di categorie delle attività produttive della. Occasione per ascoltare, ed elaborare proposte concrete ed efficaci per la ripresa economica a seguito ...