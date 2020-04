Cammarano: “Ospedale Agropoli da Covid center a chiuso per mancanza di farmaci” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – “E’ un paradosso quanto accaduto con l’ospedale civile di Agropoli, riconvertito in un Covid center, ma ancora chiuso in quanto incompleto e senza personale”. È questa la denuncia del consigliere regionale M5S Michele Cammarano. “Per realizzare gli interventi strutturali necessari per adattare il presidio ospedaliero e per l’acquisto delle attrezzature, la Regione Campania ha investito oltre 1,5 milioni di euro, sfruttando i fondi dell’emergenza. Ancora oggi mancano farmaci e dispositivi medici, il personale è incompleto e l’azienda sanitaria sembra non voler attingere dall’elenco dei medici di prima nomina vista l’emergenza che sarebbero chiamati ad affrontare. Nella speranza che, come ci si augura, non ci sarà bisogno dei posti letto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “E’ un paradosso quanto accaduto con l’ospedale civile di, riconvertito in un, ma ancorain quanto incompleto e senza personale”. È questa la denuncia del consigliere regionale M5S Michele. “Per realizzare gli interventi strutturali necessari per adattare il presidio ospedaliero e per l’acquisto delle attrezzature, la Regione Campania ha investito oltre 1,5 milioni di euro, sfruttando i fondi dell’emergenza. Ancora oggi mancano farmaci e dispositivi medici, il personale è incompleto e l’azienda sanitaria sembra non voler attingere dall’elenco dei medici di prima nomina vista l’emergenza che sarebbero chiamati ad affrontare. Nella speranza che, come ci si augura, non ci sarà bisogno dei posti letto ...

