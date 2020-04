Callejon e il Napoli sempre più lontani, l’agente: “E’ tutto fermo” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’agente di Josè Maria Callejon, Manuel Garcia Quilon, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sulla possibilità di un rinnovo contrattuale del suo assistito con il club di De Laurentiis.Ecco le parole dell’agente: “Il rinnovo di Josè? La situazione è ancora in stand-by. Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo. Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avrò neanche in futuro perché contano solo i fatti. E non ci sono evoluzioni”. L'articolo Callejon e il Napoli sempre più lontani, l’agente: “E’ tutto fermo” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 GAZZETTA – Napoli - nuovi scenari per José Callejon e Dries Mertens

FOTO Marta Ponsati - chi è la moglie di di Callejon : una splendida catalana doc per l'ala del Napoli

