Calendario Serie A 2019/2020: date, risultati e classifica

Calendario Serie A 2019-2020: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato di calcio

Calendario Serie A 2019/2020: dopo un paio di stagioni di esperimenti, il calcio italiano saluta il Boxing Day, ovvero la giornata di calcio inserita al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, immediatamente dopo Natale. La scorsa stagione in quella data si era giocata infatti la Coppa Italia, mentre in questa – sul modello tradizionale della Premier League – si era giocata la penultima giornata del girone di andata della Serie A, che si è poi concluso con l'anno solare, salvo riprendere praticamente a metà gennaio. La grossa difficoltà delle pay-tv sarebbe proprio quella di vendere il proprio prodotto con soltanto un paio di week-end di campionato nel mese di gennaio, da cui la decisione da parte della Lega di abortire l'esperimento del ...

Serie A - il nuovo possibile calendario e le date : si riparte il 10 giugno? Prende quota l'ipotesi playoff

Serie A - la situazione dopo l'annuncio della fase 2 : slitta tutto a metà giugno - le ipotesi di calendario

La Serie A riprende a giugno? Si lavora al nuovo calendario

Serie A - la situazione dopo l’annuncio della fase 2 : slitta tutto a metà giugno - le ipotesi di calendario

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, due ipotesi al vaglio: lo scenario Cagliari News 24 Spadafora: "Protocollo medico della Serie A ancora insufficiente. Giro a ottobre? Spero proprio di sì"

Il ministro dello sport: “Non è scontato che il campionato riprenda. Nei prossimi giorni lavoreremo insieme al comitato tecnico-scientifico per una eventuale ripartenza in totale sicurezza” ...

Serie A, da Cristiano Ronaldo a Ibrahimovic: gli stranieri ancora all'estero

Tutto fermo nel mondo del calcio a causa dell'emergenza coronavirus, stop che in Serie A ammette l'assenza di diversi stranieri non ancora rientrati nelle società d'appartenenza. Sono 6 i club ...

