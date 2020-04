Calendario riaperture aprile-maggio 2020 | date e aziende fase 2

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 27 aprile 2020)2 Riaprono oggi, 27, le imprese manifatturiere attive nelle attività di export leedili già attivi nell’intervento per dissesto di edifici scolastici, dell’edilizia residenziale pubblica e carceraria. Segui Termometro Politico su Google News Per la riapertura totale dell’intero settore manifatturiero e delle costruzioni bisognerà attendere il 4, l’inizio della2. Di seguito, i settori Ateco interessati: https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/ Oggetti Embedded/Documenti//04/26/Allegato3.pdf il governo ha ceduto alle pressioni di Confindustria, preoccupata per l’economia interna e il crollo delle esportazioni. La decisione di riaprire ha avuto la meglio sulle perplessità e sui dubbi se ...