Calendario Fase 2 | cosa si potrà fare dal 4 maggio | dal 18 e dall’1 giugno

Leggi su viagginews

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri sera il premier Conte ha dettato le linee guida per una2 responsabile: ecco ildelle attività permesse a partire dal 4. Come già trapelato e ripetuto più volte nei giorni scorsi, la2 non sarà un ritorno alla normalità, ma l’ingresso in unadi convivenza con il virus. … L'articolo2:si potràdal 4, dal 18 e dall’1è apparso prima sul sito ViaggiNews.com