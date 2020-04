Calciomercato, super scambio con il Barcellona: Sarri ha detto sì! (Di lunedì 27 aprile 2020) ARTHUR JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Barcellona sarebbe pronto a dire sì alla cessione di Arthur alla Juventus, ma solamente in cambio di De Ligt o Bentancur. Difficilmente Paratici deciderà di dire sì alla corte dei blaugrana, anche perchè i due giocatori rappresentano, e rappresenteranno, presente e futuro del club bianconero. Arthur Juventus, l’affondo bianconero: arriva anche Tonali Il centrocampista del Barcellona, come detto, rappresenta un chiaro obiettivo del prossimo mercato bianconero. Arthur andrebbe ad arricchire la linea mediana bianconera di carisma, tecnica e grandi qualità. Il suo arrivo potrebbe stoppare quello di Pogba, ma non quello di Tonali, altro obiettivo del mercato di Paratici. Leggi anche:Mercato Juventus, Mourinho tenta lo sgarbo su un affare: la situazione Infine, occhio al capitolo ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Napoli - Mertens verso la Premier per un super tandem con Cavani

