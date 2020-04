Calciomercato Napoli, l’agente di José Callejon sul rinnovo: “Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il futuro di José Callejon continua a rimanere un’incognita. In attesa che si torni a giocare, lo spagnolo ignora dove militerà nella prossima stagione. L’esterno ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, ma sul suo avvenire potranno esserci ancora delle sorprese. A parlare dell’attuale rapporto tra il calciatore e il Napoli è stato nelle ultime ore il suo agente Garcia Quilon, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Il rinnovo di Josè? La situazione è ancora in stand-by. Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo. Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avrò neanche in futuro perché contano solo i fatti. E non ci sono evoluzioni”, ha dichiarato il procuratore. Insomma, non proprio un’apertura, ma nemmeno una chiusura al prosieguo del ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - parla l’entourage di Mauro Icardi : “Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per prenderlo”

Calciomercato Napoli - 4 contropartite messe sul piatto dalla Juve per Milik

Calciomercato Napoli - Kean più soldi per Lozano : le ultime (Di lunedì 27 aprile 2020) Il futuro di Josécontinua a rimanere un’incognita. In attesa che si torni a giocare, lo spagnolo ignora dove militerà nella prossima stagione. L’esterno ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, ma sul suo avvenire potranno essercidelle sorprese. A parlare dell’attuale rapporto tra il calciatore e ilè stato nelle ultime ore il suo agente Garcia Quilon, intervistato da Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale della società. “Ildi Josè? La situazione èin stand-by. Dobbiamo, è tutto fermo. Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avrò neanche in futuro perché contano solo i fatti. E non ci sono evoluzioni”, ha dichiarato il procuratore. Insomma, non proprio un’apertura, ma nemmeno una chiusura al prosieguo del ...

Gazzetta_it : #Sarr, #Chouiar e #Ruffier in vetrina: #Napoli, #Fiorentina e #Parma in Francia per la spesa low cost - areanapoliit : Wendel offerto al Napoli. ADL aspetta rilancio dell'Atletico Madrid per Allan, PSG defilato - cn1926it : KKN – Il #Napoli ha scelto #Azmoun per l’attacco: nessun riscontro per #Kean. La situazione - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??????? #Napoli, Ag. #Callejon: “Ad oggi zero fatti per il rinnovo” L'agente svela lo stato dei negoziati con il club azzurr… - junews24com : Santacroce: «Milik non mi piace, forse è più adatto alla Juve» -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Everton, operazione da 150 milioni con il Napoli: i nomi Calciomercato.com Juventus, Szczesny: "All'Arsenal fumavo e Ospina prese il mio posto"

Intervistato nel podcast ufficiale dell'Arsenal, Arsenal Nation, Wijciech Szczesny è tornato sull'episodio del 2015 a Sounthampton che lo ha costretto a lasciare il club londinese: "All'epoca fumavo r ...

Calciomercato Napoli, l’agente di José Callejon sul rinnovo: “Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo”

Il futuro di José Callejon continua a rimanere un'incognita. In attesa che si torni a giocare, lo spagnolo ignora dove militerà nella prossima stagione.

Intervistato nel podcast ufficiale dell'Arsenal, Arsenal Nation, Wijciech Szczesny è tornato sull'episodio del 2015 a Sounthampton che lo ha costretto a lasciare il club londinese: "All'epoca fumavo r ...Il futuro di José Callejon continua a rimanere un'incognita. In attesa che si torni a giocare, lo spagnolo ignora dove militerà nella prossima stagione.