Calciomercato Juventus | da Pogba a Chiesa | ecco la verità di Di Marzio

(Di lunedì 27 aprile 2020)– Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di, esperto di, ha parlato delle trattative inerenti. Secondo Dilaè realmente interessata al centrocampista francese. Ma molto dipenderà dalle richieste del Manchester United. L’emergenza coronavirus inevitabilmente cambierà il, sarà difficile raggiungere certe cifre e molto dipenderà dalle richieste dei “Red Devils”., Difa il punto della situazione Se il Manchester United chiederà solo cash, l’affare diventerà impossibile. Per lal’unica opzione è quella degli scambi, che secondo il giornalista di Sky Sport sarà un leitmotiv di tutta l’estate bianconera. Diha anche ribadito un retroscena relativo alla ...

infoitsport : Calciomercato Juventus, sogno per il dopo Higuain | Che derby con l’Inter - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, le verità di Di Marzio su Pogba e Chiesa - cheobravo : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - Nessuna offerta del #Bayern per #Torres ?? #CMITmercato ?? #restiamoacasa - ItaSportPress : Atletico Madrid su Bernardeschi: la Juventus prepara un colpo incredibile - - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Futuro #Higuain, parla il papà: 'Resterà alla #Juventus!' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

L’agente FIFA Vincenzo Morabito ha parlato dello stato attuale del calcio italiano alla luce delle ultime decisioni da parte del Governo: “Abbiamo bisogno di serietà e di ...Una cena in un ristorante con un amico di quelli “giusti”, una telefonata in Brasile, un'idea finanziaria “creativa” e innovativa a quel tempo (ma che poi sarebbe diventata prassi abituale): nasceva c ...