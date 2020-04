Calciomercato Inter: Cavani si offre ai nerazzurri e Marotta ci pensa. Il punto (Di lunedì 27 aprile 2020) Edinson Cavani si è offerto all’Inter che ora pensano ad ingaggiare l’uruguaiano a parametro zero. Il punto Bomba della Gazzetta dello Sport. Edinson Cavani si è offerto all’Inter tramite i propri agenti che hanno avuto una chiacchierata con il club nerazzurro. L’uruguaiano va in scadenza al 30 giugno 2020 e starebbe cercando una nuova sistemazione. Marotta è alla ricerca di un colpo low cost in avanti e dopo aver visto sfumare Giroud si sta guardando intorno. La Rosea riporta che l’unico vero pericolo per l’Inter è la proposta di rinnovo del PSG all’ex Napoli. La conferma dell’uruguaiano farebbe crollare le probabilità di un riscatto di Mauro Icardi da parte dei francesi, fissato per 70 milioni di euro. Un tesoretto sul quale i nerazzurri fanno affidamento per progettare il mercato. Leggi su ... Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter - Di Marzio : «Lautaro - ultima parola a Conte. Su Icardi…»

Calciomercato - valzer di nomi per l’Inter. Tutte le soluzioni di Torino e Sampdoria

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, per l’attacco spunta un nome mai uscito prima Cittaceleste.it L'Inter Nazionale 1979-1980, quando nacque lo "Zio" Bergomi

"Nella stagione 1979-1980, quella del dodicesimo scudetto dell’Inter, io non ho mai giocato con la prima squadra". Ricorda l'ex difensore, allora neppure maggiorenne. "Feci solo ...

Calciomercato Inter, se il Psg riscatta Icardi l'obiettivo sarà Cavani

Secondo il quotidiano transalpino, il Psg è ormai rassegnato all'idea di perdere in estate il Matador a costo zero (contratto in scadenza il 30 giugno, ad oggi nessun segnale positivo sul rinnovo). E, ...

