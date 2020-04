Calcio | la UEFA aiuta le Federazioni Europee con 236 milioni di euro L’Italia ne userà

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020) Laha deciso di correre in soccorso alleCalcisticheche stanno facendo i conti con la crisi economica generata dalla pandemia. Il Presidente Alexander Ceferin ha infatti annunciato lo stanziamento di un fondo da 236,5diper i costi di gestione e sostentamento. Il finanziamento fa parte dell’HatTrick Programme, nato nel 2004 con l’obiettivo di portare risorse per 2,6 miliardi dialleentro il 2024 ma l’emergenza sanitaria ha modificato i piani. Ogni Associazione, come ad esempio la nostra FIGC, potrà usare fino a 4,3di(come ritiene opportuno, non ci sono direttive sulle modalità di spesa). Aleksander Ceferin ha dichiarato: “Credo che questa sia una decisione responsabile perre il più possibile; e sono orgoglioso dell’unità che ilsta mostrando ...