Calcio, la Bundesliga potrebbe ripartire il 9 maggio. Una ‘cavia’ anche per gli altri Campionati europei (Di lunedì 27 aprile 2020) Il mondo del Calcio è fermo, come tutto il resto dello sport, ormai da diverse settimane a causa dell’emergenza Covid-19. Le varie leghe stanno studiando come e quando far ripartire i vari campionati. Molto verosimilmente sarà la Bundesliga il primo tra i primi cinque campionati europei a riprendere. Gli allenamenti in Germania sono iniziati ormai da diverse settimane. I giocatori hanno ritrovato una buona condizione fisica e si stanno preparando a scendere nuovamente in campo. Al momento, però, ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Il primo è legato alle richieste del Ministero del Lavoro che ha emesso delle direttive in materia di sicurezza raccomandando ai calciatori, tra le altre cose, di giocare con la mascherina per proteggersi dai rischi di contagio del coronavirus. Si tratterebbe di uno strumento apposito e studiato proprio per ... Leggi su oasport Calcio - quando ricominciano i campionati esteri? Bundesliga verso il 9 maggio; le ipotesi per Liga - Premier League e Ligue1

