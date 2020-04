Burioni: “I guariti non sono immuni e possono riprendere il virus? Ecco come la penso” (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus, Roberto Burioni: “guariti non immuni?” Il Coronavirus può essere recidivo? E possibile contrarre due volte il virus? I guariti sono o non sono immuni? Ci si può riammalare una volta guariti? A tutte queste domande ha provato a rispondere il virologo Roberto Burioni. “Posto che ancora non sappiamo se ci si può reinfettare” dopo avere contratto e superato un’infezione da Coronavirus spiega Burioni, “finora tutte le infezioni virali respiratorie forniscono un certo grado di protezione. Questo virus ovviamente potrebbe essere il primo a non fornirla, ma sarebbe una notevole eccezione”. Proprio l’Organizzazione mondiale della sanità si era espressa su un eventuale “patentino dei guariti” pensato per organizzare la Fase 2. “Alcuni governi – scrive l’Oms in un suo documento ... Leggi su tpi Coronavirus - Burioni : “Guariti non protetti? Sarebbe una notevole eccezione”

"I guariti da coronavirus? Attenzione...". Burioni - l'ultimo allarme sul contagio : impossibile difendersi?

