Brusaferro: «Presto per dire se le scuole riapriranno a settembre. Ad oggi no ai campi estivi» (Di lunedì 27 aprile 2020) Su Repubblica un’intervista al presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Commenta la Fase 2 illustrata ieri dal Premier Conte. La definisce una ripartenza delicata, graduale, per non incorrere di nuovo in un picco epidemico. E parla della criticità del settore scuola. Delle motivazioni che inducono a rimandarne l’apertura. «La scuola secondo i nostri modelli adesso rappresenta un rischio significativo rispetto alla circolazione del virus. In una fase delicata come quella che stiamo intraprendendo va fatto un passo alla volta». I bambini sono colpiti meno degli adulti dal virus, spiega, ma contribuiscono alla sua circolazione. E’ una cosa di cui tenere conto. «Sono colpiti meno ma comunque i casi ci sono e contribuiscono alla circolazione del virus. Quando parliamo di scuole però non ci riferiamo solo ... Leggi su ilnapolista LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Silvio Brusaferro : “Mi pare troppo presto per parlare di vacanze”

