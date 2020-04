Braithwaite | «Mi alleno molto di più rispetto alle indicazioni del Barcellona»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’intervista alla tv danese, e ripresa da Diario As, dicalciatore danese del, riapre un tema di cui si parla troppo poco. Come sinano i calciatori? E, soprattutto, i club sanno tutto deglinamenti dei loro calciatori? È un cavallo di battaglia di Carlo Ancelotti secondo cui presto il calcio – quello professionistico, di alto livello – copierà il modello Nba: ogni atleta curerà privatamente la preparazione fisica e si lavorerà insieme solo per per preparare tatticamente la partita. Infattidice chedel club per la preparazione atletica durante lo stop per pandemia ha aggiunto ulteriori esercizi e giudica questo momento di pausa un’opportunità. “Il programma atletico del Barça costituisce solo un terzo del mionamento, ho aggiuntodi ...