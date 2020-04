Brad Pitt prende in giro Donald Trump: il video in cui spiega le sue scelte (Di lunedì 27 aprile 2020) Questo articolo Brad Pitt prende in giro Donald Trump: il video in cui spiega le sue scelte è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Brad Pitt si è trasformato nel virologo più famoso d’America, il Dr Fauci, per “spiegare” le parole del presidente Trump: ecco la parodia dell’atto. Il video della parodia del Dr Fauci di Brad Pitt è diventato subito virale: l’attore si è collegato al Saturday Night Live, impersonando il virologo che affianca Trump nelle conferenze alla … Leggi su youmovies Brad Pitt deride Trump/ Video - si traveste da virologo e risponde al presidente Usa

Brad Pitt diventa il dottor Fauci per “spiegare” Trump

In tv nei panni del virologo americano Fauci : così Brad Pitt attacca Trump sul Coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Questo articoloin: ilin cuile sueè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si è trasformato nel virologo più famoso d’America, il Dr Fauci, per “re” le parole del presidente: ecco la parodia dell’atto. Ildella parodia del Dr Fauci diè diventato subito virale: l’attore si è collegato al Saturday Night Live, impersonando il virologo che affiancanelle conferenze alla …

ferrazza : Brad Pitt che fa Anthony Fauci. Da noi Beppe Fiorello si sta già riscaldando. Ovviamente li fa tutti. - repubblica : Brad Pitt imita il virologo Fauci per irridere le bufale di Trump - HuffPostItalia : Brad Pitt imita Anthony Fauci e demolisce Donald Trump - Brizio_Kooman : RT @JamesLucasIT: Brad Pitt, nei panni del dottor Anthony Fauci, passa in rassegna alcune gaffe di Donald Trump. - Kain_Stark : RT @JamesLucasIT: Brad Pitt, nei panni del dottor Anthony Fauci, passa in rassegna alcune gaffe di Donald Trump. -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt Brad Pitt e Angelina Jolie presentano i Brangie Bunch (e la loro... AMICA - La rivista moda donna Angelina Jolie: 'Il genitore perfetto non esiste'

Angelina Jolie ha detto di pensare che sia impossibile essere dei genitori perfetti, ma che è importante riconoscere i propri errori davanti ai figli.

''Non possiamo essere perfetti'': Angelina Jolie scrive una lettera a "Time" dedicata ai genitori di tutto il mondo

Star e mamma di sei figli, Angelina Jolie, scrive una lettera su "Time" dedicata a tutti quei genitori che durante la quarantena non si sentono all'altezza.

Angelina Jolie ha detto di pensare che sia impossibile essere dei genitori perfetti, ma che è importante riconoscere i propri errori davanti ai figli.Star e mamma di sei figli, Angelina Jolie, scrive una lettera su "Time" dedicata a tutti quei genitori che durante la quarantena non si sentono all'altezza.