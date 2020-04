Borsa Milano in rally assieme ai mercati europei

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Tele) – Piazza Affari rimbalzaalle altre Borse europee, in ascia almesso a segno daiasiatici, dopo gli stimoli annunciati dalla bank of Japan. A sostenere ladi milan o contribuisce anche la decisione di S&P di mantenere lo status quo sul rating sovrano italiano (BBB), seppur con outlook negativo. Questo gha fatto cadere lo Spread sui 222 punti, con un forte calo di 12 punti base rispetto a venerdì, a fronte di un rendimento del BTP a 10 anni che scende all’1,75%. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,084, in attesa della riunione della BCE di giovedì. Tra le principali Borse europee exploit di Francoforte, che mostra un rialzo del 2,11%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dell’1,49%, e su di giri Parigi (+1,61%). ...