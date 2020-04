Bonus affitto Roma, è già possibile richiederlo (Di lunedì 27 aprile 2020) Per le famiglie in difficoltà a pagare la pigione causa coronavirus, arriva il Bonus affitto. Chi intende avanzare la richiesta al Comune di Roma può già farlo, sino al 18 maggio. Per quanto riguarda le risorse, provenienti dalla Regione Lazio, andranno a coprire il pagamento dei canoni di locazione di alloggi pubblici o privati. Il Bonus, però, non può superare il 40% del costo di tre mensilità per l’anno in corso. La richiesta può essere cartacea o telematica Per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande, esse potranno essere inoltrate sia su carta che online. Per coloro che si trovano a disagio con le tecnologie informatiche o non hanno una connessione sul web, è possibile ritirare il modulo di richiesta in una delle 120 edicole Romane che hanno aderito all’iniziativa. Una volta ... Leggi su romanotizie24 M5S : per attività che aprono dopo è urgente bonus affitto

Bonus case in affitto - domande al Comune entro il 7 maggio

Roma - Nardini : ‘Bonus Affitto - riprovevoli parole consigliera M5S. Chieda scusa’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Per le famiglie in difficoltà a pagare la pigione causa coronavirus, arriva il. Chi intende avanzare la richiesta al Comune dipuò già farlo, sino al 18 maggio. Per quanto riguarda le risorse, provenienti dalla Regione Lazio, andranno a coprire il pagamento dei canoni di locazione di alloggi pubblici o privati. Il, però, non può superare il 40% del costo di tre mensilità per l’anno in corso. La richiesta può essere cartacea o telematica Per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande, esse potranno essere inoltrate sia su carta che online. Per coloro che si trovano a disagio con le tecnologie informatiche o non hanno una connessione sul web, èritirare il modulo di richiesta in una delle 120 edicolene che hanno aderito all’iniziativa. Una volta ...

sarob2004 : Roma, Nardini: ‘Bonus Affitto, riprovevoli parole consigliera M5S. Chieda scusa’ - il_burocrate : @machedavero Sono figlio di un artigiano e questo è in contrapposizione col concetto dell’autonomo padrone. Lo Stat… - Paola55459402 : RT @romatoday: Il coronavirus svuota i quartieri universitari: per studenti e fuorisede caccia al bonus affitto - zazoomnews : M5S: per attività che aprono dopo è urgente bonus affitto - #attività #aprono #urgente #bonus - romadailynews : M5S: per attività che aprono dopo è urgente bonus affitto: #Roma – “Tra le risorse del… -