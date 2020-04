Bonus 500 euro Campania: chi ne ha diritto? Requisiti e criteri. Come presentare la domanda? (Di lunedì 27 aprile 2020) Regione Campania ha stanziato un fondo di 14 milioni di euro con l’intento di aiutare le famiglie nell’accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni. Il sostegno chiamato “conlefamiglie” sarà fondamentale in questo periodo di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria, consisterà in un Bonus di 500 euro pe le famiglie con un reddito inferiore ai 20000 euro e di 300 euro per quelle con un reddito fino a 35000 euro. Il Bonus potrà essere utilizzato per pagare i servizi di babysitting o per acquistare strumenti tecnologici necessari per la didattica a distanza (ad esempio pc e tablet). Il sostegno non è cumulabile con altri incentivi previsti dal Governo per le stesse finalità ma è cumulabile col bando regionale “iostudio”. Bonus 500 euro Campania: QUALI SONO I Requisiti? – Essere ... Leggi su oasport Bonus tiroide 2020 : 500 euro ed esenzione ticket - come richiederlo

Regione - da domani via alle domande per il bonus famiglia : contributi fino a 500 euro per computer o baby sitter

