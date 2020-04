Boniek | «Siamo in piena guerra | ma dobbiamo ripartire»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente della Federcalcio polaccaha espresso le proprie considerazioni in merito al futuro del calcio Il presidente della Federcalcio polacca Zbigniewha parlato dell’emergenza Coronavirus ai microfoni di Radio Anch’io Sport: «C’è molto più lavoro adesso che non quando andava tutto bene: fra programmi e protocolli sono tempi molto duri. Abbiamo deciso col governo di ricominciare con gli allenamenti individuali, poi a piccoli gruppi e dal 10-15 maggio lavorare normalmente percol campionato il 31 maggio. Bisogna fare programmi con 4-5 settimane d’anticipo.incontro il Coronavirus, anche noichiusi in casa da 50 giorni e la gente ha voglia di tornare alla normalità anche se in Polonia c’è una situazione molto meno drammatica rispetto all’Italia. Capisco la gente, ...