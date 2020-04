Bollettino di oggi 27 aprile coronavirus: calo dei malati, oltre 2000 guariti, 333 morti (Di lunedì 27 aprile 2020) La Protezione Civile ha diramato il consueto Bollettino con i dati su contagiati, morti, guariti da coronavirus. oggi non c’è stata la conferenza stampa, i numeri vengono diffusi senza le dichiarazioni di Angelo Borrelli: soltanto 1.739 nuovi casi nell’ultima giornata. Prosegue il trend positivo, i numeri sono in calo da ormai tre settimane e i dati di oggi lunedì 27 aprile lo confermano. Ancora un calo degli ammalati (attualmente positivi), oggi 290 in meno rispetto a ieri: nuovo consistente calo di persone in terapia intensiva e ricoverate in ospedale con sintomi. Stabile il numero di morti rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono purtroppo avvenuti 333 decessi che portano il totale a 26977 dall’inizio dell’emergenza Estremamente positivo il caso dei guariti con ben 2.326 dimessi per un totale di 66.624 persone capaci di sconfiggere ... Leggi su oasport Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

Coronavirus - il bollettino di oggi lunedì 27 aprile 2020

