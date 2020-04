Bollettino coronavirus 27 aprile 2020 della protezione civile (Di lunedì 27 aprile 2020) Vediamo insieme il Bollettino coronavirus 27 aprile 2020. Ci saranno delle buone notizie? La situazione continua a migliorare: anche se c’è di nuovo un aumento dei contagi, contemporaneamente aumentano anche i guariti e diminuiscono i decessi (260 in 24 ore). Tuttavia la giornata di ieri è stata contrassegnata da un’altra conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, che ha parlato alla Nazione delle prossime misure per far fronte all’emergenza. Ecco le ultime novità. Emergenza coronavirus: aggiornamenti dall’Italia e dal mondo Nella serata di ieri il premier Giuseppe Conte ha parlato ai cittadini delle misure che entreranno in vigore a partire dal prossimo 4 Maggio. L’allentamento del lockdown prevede una graduale ripresa delle attività e, in pratica, una fase di convivenza con il virus. In pratica si potranno fare alcune cose, ... Leggi su pianetadonne.blog Coronavirus - il bollettino di oggi lunedì 27 aprile 2020

Coronavirus Puglia - bollettino di oggi 27 aprile - 10 nuovi casi in Puglia - 3 in provincia di Bari.

