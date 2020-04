"Bisogna predisporre la popolazione a...". Colao, l'indiscrezione sul dossier: Italia condannata al lockdown bis (Di lunedì 27 aprile 2020) La seconda ondata dell'epidemia di coronavirus potrebbe arrivare molto prima di autunno, come pronosticato da molti esperti. Il documento della task force guidata da Vittorio Colao consegnato al premier Giuseppe Conte e visionato dal Tempo avverte sull'alto rischio di "ricadute" legato all'inizio della Fase 2. Per questo, dal 4 maggio con le caute riaperture di attività e spostamenti ci sarà un "monitoraggio giornaliero, da parte delle Regioni, di due parametri: il peggioramento della situazione dell'epidemia secondo i criteri del comitato tecnico scientifico e il deterioramento degli indicatori del Sistema sanitario locale rispetto al fabbisogno". Vale a dire, quanto salirà la curva del contagio e quanti posti in terapia intensiva verranno occupati. Ma il report di Colao punta soprattutto sulla comunicazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) La seconda ondata dell'epidemia di coronavirus potrebbe arrivare molto prima di autunno, come pronosticato da molti esperti. Il documento della task force guidata da Vittorioconsegnato al premier Giuseppe Conte e visionato dal Tempo avverte sull'alto rischio di "ricadute" legato all'inizio della Fase 2. Per questo, dal 4 maggio con le caute riaperture di attività e spostamenti ci sarà un "monitoraggio giornaliero, da parte delle Regioni, di due parametri: il peggioramento della situazione dell'epidemia secondo i criteri del comitato tecnico scientifico e il deterioramento degli indicatori del Sistema sanitario locale rispetto al fabbisogno". Vale a dire, quanto salirà la curva del contagio e quanti posti in terapia intensiva verranno occupati. Ma il report dipunta soprattutto sulla comunicazione ...

Noovyis : ('Bisogna predisporre la popolazione a...'. Colao, l'indiscrezione sul dossier: Italia condannata al lockdown bis)… - lana_carlotta : Fase 2, il report di Vittorio Colao per Conte: 'Bisogna predisporre la popolazione'. Nuovo lockdown, nero su bianco - Venere781 : @Knock_100 @GiuseppeConteIT @paola_demicheli @robersperanza @RegLombardia @FontanaPres @cmterzi Questi DISSERVIZI i… - hetzmichnicht1 : @MassimoSertori_ Sono d'accordo,ma sta avvenendo l' - GioDiGrezia : #lockdownextension si o no? No. Bisogna predisporre subito delle misure sanitarie, economiche e sociali concrete, chiare ed efficaci. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna predisporre Fase 2, il report di Vittorio Colao per Conte: "Bisogna predisporre la popolazione". Nuovo lockdown, nero su bianco Liberoquotidiano.it Fase 2, il report di Vittorio Colao per Conte: "Bisogna predisporre la popolazione". Nuovo lockdown, nero su bianco

La seconda ondata dell'epidemia di coronavirus potrebbe arrivare molto prima di autunno , come pronosticato da molti esperti. Il documento ...

Staranno tutti lavorando duramente per preparare il loro prossimo errore

La Regione da tempo si è posta il problema di rendere uguali, in tutto il suo territorio, le modalità di presentazione delle pratiche edilizie. In linea di principio sembrerebbe un’idea giusta e da co ...

La seconda ondata dell'epidemia di coronavirus potrebbe arrivare molto prima di autunno , come pronosticato da molti esperti. Il documento ...La Regione da tempo si è posta il problema di rendere uguali, in tutto il suo territorio, le modalità di presentazione delle pratiche edilizie. In linea di principio sembrerebbe un’idea giusta e da co ...