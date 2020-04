Beyoncé ha donato 6 milioni di dollari per la salute mentale degli operatori in prima

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Beyoncé hadiaglisanitari inlinea nella lotta contro il Coronavirus, per incentivare il loro supportoin questo particolare periodo storico. La ex Destiny's Child ha scelto di aiutare quelle zone in cui esiste una forte concentrazione della comunità afroamericane che già vivevo in condizioni di gravi difficoltà anchedell'esplosione della pandemia del COVID-19. Beyoncé hadiLa cantautrice di Houston, attraverso la sua associazione BeyGOOD, hadigrazie anche al supporto del fondatore di Twitter Jack Dorsey, che da quando è partita l'iniziativa ha aderito con la campagna #smartsmall. Nel sito ufficiale della sua associazione Beyoncé ha annunciato: "Le comunità di colore stanno soffrendo in maniera sproporzionata ...