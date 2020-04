Bermuda e camicia, la combinazione perfetta per l’estate (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEstate in vista e voglia di portare un po’ di leggerezza anche nel proprio armadio. Le temperature si alzano e gli uomini iniziano a pensare al Bermuda, un grande classico che per molti è sinonimo di praticità. Ma come fare per rendere i pantaloni corti una vera e propria icona di stile? Con il giusto abbinamento, che renderà anche questo capo estremamente fashion ed da indossare in molte occasioni, non solo in vacanza. I Bermuda uomo sono un grande classico, e brand come Boggi Milano ci hanno insegnato a rivisitarli anche in chiave elegante. Le regole per sfoggiare un perfetto Bermuda style non sono tante, ma devono essere seguite con attenzione altrimenti si rischia di apparire sciatti. La prima? Scegliere un capo di qualità. Tessuti, taglio e forme sono importanti anche quando si parla di un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEstate in vista e voglia di portare un po’ di leggerezza anche nel proprio armadio. Le temperature si alzano e gli uomini iniziano a pensare al, un grande classico che per molti è sinonimo di praticità. Ma come fare per rendere i pantaloni corti una vera e propria icona di stile? Con il giusto abbinamento, che renderà anche questo capo estremamente fashion ed da indossare in molte occasioni, non solo in vacanza. Iuomo sono un grande classico, e brand come Boggi Milano ci hanno insegnato a rivisitarli anche in chiave elegante. Le regole per sfoggiare un perfettostyle non sono tante, ma devono essere seguite con attenzione altrimenti si rischia di apparire sciatti. La prima? Scegliere un capo di qualità. Tessuti, taglio e forme sono importanti anche quando si parla di un ...

