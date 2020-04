Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede martedì 28 aprile 2020, anticipazioni (Di lunedì 27 aprile 2020) Scopriamo insieme che cosa succederà a Beautiful, Una Vita e Il Segreto nella giornata di martedì 28 aprile 2020. Ecco le anticipazioni…Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 28 aprile 2020Beautiful, news: Liam e Hope fanno l’amore Nelle puntate precedenti, Thomas (Matthew Atkinson) ha spiegato a Sally (Cortney Hope) di non avere mai messo da parte i sentimenti provati qualche anno prima verso Hope (Annika Noelle). Il giovane Forrester ha detto così alla Spectra di voler riconquistare la Logan per dare una nuova famiglia al figlio Douglas (Henry Samiri). Nel nuovo appuntamento, Liam (Scott Clifton) e Hope faranno l’amore per la prima volta dopo mesi. Intanto Quinn (Rena Sofer) capirà che non era Caroline il problema che non ha permesso alla storia di Thomas e Sally di decollare, ma il ... Leggi su tvsoap Beautiful - Una Vita - Il Segreto Anticipazioni : le puntate di oggi 27 aprile 2020

