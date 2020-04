Beautiful anticipazioni | Bill chiede a Katie di sposarlo | ma lei rifiuta

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 aprile 2020)- Don Diamont e Heather Tom Nuova settimana in compagnia diper il pubblico di Canale 5 e nuova proposta di matrimonio in arrivo per una delle protagoniste. Si tratta diLogan (Heather Tom), che, archiviata la storia d’amore con Thorne (Ingo Rademacher), si ritrova adesso nuovamente vicina a(Don Diamont), il padre di suo figlio. Il bambino spera fortemente che i suoi genitori tornino insieme e, nelle prossime puntate,rà adi riprovarci e. Ma la donna, seppur a malincuore, deciderà per il momento dire. I dettagli nelleche seguono.da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2020 Thomas è sempre più determinato a conquistare Hope, a maggior ragione dopo ciò che Sally gli ha rivelato. Quinn, intanto, mette in guardia Wyatt sulla ...