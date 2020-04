Beach volley | Fabio Galli Fipav | “Lavoriamo perchè non sia un’estate senza sport da

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il rischio dell’estateda spiaggia in generale c’è, inutile negarlo ma gli ultimi giorni hanno fatto pendere l’ago della bilancia verso una ripresa, seppur graduale, delle attività all’aria aperta, anche di squadra e dunque si può sperare in qualche partita sulla sabbia con gli amici e soprattutto nella organizzazione di corsi e tornei sulle spiagge italiane nell’estate del 2020. “Partiamo dal presupposto che la questione è complicata e che non si potranno fare tante cose, non solo in spiaggia, nelle prossime settimane e forse anche in estate – dichiara il responsabile organizzativo deldella– però nei giorni scorsi il CONI ci ha fatto compilare un questionario in merito ai rischi di ciascuna delle attivitàive in seno alla nostra ...