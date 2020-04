Beach volley, Fabio Galli (Fipav): “Lavoriamo perchè non sia un’estate senza sport da spiaggia” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il rischio dell’estate senza Beach volley e sport da spiaggia in generale c’è, inutile negarlo, ma gli ultimi giorni hanno fatto pendere l’ago della bilancia verso una ripresa, seppur graduale, delle attività all’aria aperta, anche di squadra, e dunque si può sperare in qualche partita sulla sabbia con gli amici e soprattutto nell’organizzazione di corsi e tornei sulle spiagge italiane nell’estate del 2020. “Partiamo dal presupposto che la questione è complicata e che non si potranno fare tante cose, non solo in spiaggia, nelle prossime settimane e forse anche in estate – dichiara il responsabile organizzativo del Beach volley della Fipav Fabio Galli – però nei giorni scorsi il CONI ci ha fatto compilare un questionario in merito ai rischi di ciascuna delle attività sportive in seno alla ... Leggi su oasport Beach volley - Fabio Galli (Fipav) : “Lavoriamo perchè non sia un’estate senza sport da spiaggia”

Beach volley - si apre uno spiraglio. Spadafora : “Domani riunione con la commissione scientifica per le attività sportive all’aperto”

Addio beach volley in estate : non si potrà giocare al mare - vietato lo sport in spiaggia (Di lunedì 27 aprile 2020) Il rischio dell’estateda spiaggia in generale c’è, inutile negarlo, ma gli ultimi giorni hanno fatto pendere l’ago della bilancia verso una ripresa, seppur graduale, delle attività all’aria aperta, anche di squadra, e dunque si può sperare in qualche partita sulla sabbia con gli amici e soprattutto nell’organizzazione di corsi e tornei sulle spiagge italiane nell’estate del 2020. “Partiamo dal presupposto che la questione è complicata e che non si potranno fare tante cose, non solo in spiaggia, nelle prossime settimane e forse anche in estate – dichiara il responsabile organizzativo deldella– però nei giorni scorsi il CONI ci ha fatto compilare un questionario in merito ai rischi di ciascuna delle attivitàive in seno alla ...

zazoomblog : Beach volley Fabio Galli (Fipav): “Lavoriamo perchè non sia un’estate senza sport da spiaggia” - #Beach #volley… - danielemazzieri : Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: Estate 2020: salviamo il Beach Volley! - Firma la petizion… - zazoomnews : Beach volley si apre uno spiraglio. Spadafora: “Domani riunione con la commissione scientifica per le attività spor… - salvamisepuoi : Ma vorrei capire, il 4/05 volevate andare al mare per fare beach volley? RAGA SIAMO SEMPRE CON 260 MORTI, RICORDATEVELO. - MarioMarple : Quest’altro “ma quest’estate sulla spiaggia possiamo giocare a beach volley”? ????? ma neanche ci si può mettere pie… -