Basket 3×3: congelati tutti i ranking a causa dello stop provocato dalla pandemia di coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Anche il Basket 3×3 è costretto a fermare, temporaneamente, tutte le proprie classifiche. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la FIBA ha comunicato che i ranking della disciplina sono da considerarsi congelati in blocco, a partire dalla data del 1° aprile. In questo modo, la situazione delle varie classifiche diventa questa: nell’individuale maschile ci si ferma con il serbo Dusan Bulut, alias “Mr. Bulletproof“, in testa, mentre tra le donne guida la francese Laetitia Guapo (con Rae Lin D’Alie 5a), tra gli uomini Under 23 il russo Dmitrii Cheburkin, tra le donne Under 23 la russa Olga Frolkina, tra gli uomini Under 18 il ceco Filip Staniszewski, tra le donne Under 18 la tedesca Franziska Prinz. Nel team ranking (un’esclusiva maschile che è utilizzata per il 3×3 World Tour), invece, al comando ... Leggi su oasport Aristide Landi - basket : “L’ambiente di Pistoia è super. Europei Under 20 2013 bellissimo ricordo - per il 3×3 mi ha convinto Daniele Sandri”

Aristide Landi - basket : “L’ambiente di Pistoia è super. Europei Under 20 2013 bellissimo ricordo - per il 3×3 mi ha convinto Daniele Sandri”

Basket 3×3 - rinviato il preolimpico in India : l’Italia femminile insegue il pass per Tokyo 2020 - attesa per il rinvio (Di lunedì 27 aprile 2020) Anche il3×3 è costretto a fermare, temporaneamente, tutte le proprie classifiche. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la FIBA ha comunicato che idella disciplina sono da considerarsiin blocco, a partiredata del 1° aprile. In questo modo, la situazione delle varie classifiche diventa questa: nell’individuale maschile ci si ferma con il serbo Dusan Bulut, alias “Mr. Bulletproof“, in testa, mentre tra le donne guida la francese Laetitia Guapo (con Rae Lin D’Alie 5a), tra gli uomini Under 23 il russo Dmitrii Cheburkin, tra le donne Under 23 la russa Olga Frolkina, tra gli uomini Under 18 il ceco Filip Staniszewski, tra le donne Under 18 la tedesca Franziska Prinz. Nel team(un’esclusiva maschile che è utilizzata per il 3×3 World Tour), invece, al comando ...

OA_Sport : Basket 3×3: congelati tutti i ranking a causa dello stop provocato dalla pandemia di coronavirus - bingo56553052 : RT @P_Rocchetti87: Anche se non ve ne frega nulla del #Basket guardate #TheLastDance ne vale davvero la pena, episodi 3-4 incredibili @Netf… - P_Rocchetti87 : Anche se non ve ne frega nulla del #Basket guardate #TheLastDance ne vale davvero la pena, episodi 3-4 incredibili… - GiuseppeDaless : RT @humanpills1: #Humanoftheday : #MichaelJordan Dal 20 Aprile è andata in onda su #Netflix la docu-serie sportiva statunitense che raccon… - AdeLoStronzo : RT @humanpills1: #Humanoftheday : #MichaelJordan Dal 20 Aprile è andata in onda su #Netflix la docu-serie sportiva statunitense che raccon… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket 3×3