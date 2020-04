Barcellona e l’ammutinamento dell’Hesperia | i calciatori chiesero la testa del

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) José Ramón Alexanco indossa una camicia scura a una giacca azzurra. È seduto dietro a un tavolo a forma di ferro di cavallo e non vede l’ora di iniziare a parlare. Il posto alla sua sinistra è occupato da Calderé, quello alla sua destra da Victor Munoz. Ci sono tutti, i giocatori del. Tutti tranne Lineker, impegnato in Ungheria con la Nazionale, Lopez Lopez, ancora in convalescenza per un’operazione allo stomaco, e Bernd Schuster, che qualche minuto prima aveva annunciato il suo forfait con una telefonata. Quando Alexanco inizia a parlare, in quel pomeriggio del 28 aprile 1988, le decine di giornalisti seduti in una stanza dell’hotel Hesperia immaginano di ascoltare parole di scuse. Perché la stagione azulgrana non è stata esattamente di quelle trionfali. A quattro giornate dalla fine della Liga il...