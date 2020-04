Barazzutti: «Non lavoro e sono senza stipendio. Non sono così convinto che il tennis riprenderà» (Di lunedì 27 aprile 2020) Su Repubblica un’intervista all’ex tennista Corrado Barazzutti. È stato numero 7 al mondo. Oggi, a 67 anni, allena Fabio Fognini. Da quasi vent’anni è capitano non giocatore della Nazionale di Coppa Davis. «Altro che cassintegrato, mi è stato sospeso lo stipendio: quindi è peggio, molto peggio». Parla del futuro del tennis. Per quello professionistico ci vuole ancora tempo. «Iniziamo ad allenare i professionisti: poi, per i tornei, toccherà aspettare i vaccini per poter quindi giocare in totale sicurezza. È la mia speranza. Di certo un pubblico così numeroso come siamo stati abituati a vederlo non c’è più da aspettarselo, secondo me». La sua, racconta, non è stata una quarantena serena. «È stata riempita dall’argomento coronavirus, con un pensiero alle ... Leggi su ilnapolista Barazzutti : «Non lavoro e senza stipendio. Non sono così convinto che il tennis riprenderà»

