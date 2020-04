"Avanti un altro!" Paolo Bonolis: rivelazioni shock di Luana D’Esposito la Ventriloqua (Di lunedì 27 aprile 2020) In un’intervista al settimanale “Vero”, Luana D’Esposito ha raccontato un episodio spiacevole avvenuto tempo fa dietro le quinte di Avanti un altro. La ragazza aveva deciso di mollare tutto, ma poi ha tenuto duro… Non solo Bonas, Bona Sorte e Miss Claudia. Il Salottino ovvero il Mini-mondo di “Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 è pullulato di tante altre bellissime presenze femminili. Una di questeArticolo completo: "Avanti un altro!" Paolo Bonolis: rivelazioni shock di Luana D’Esposito la Ventriloqua dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Ad "Avanti un altro!" Paolo Bonolis cambia il programma

"Avanti un altro!" - Paolo Bonolis se ne va?

"Avanti un altro!" - Paolo Bonolis : incontro shock con un fantasma (Di lunedì 27 aprile 2020) In un’intervista al settimanale “Vero”,D’Esposito ha raccontato un episodio spiacevole avvenuto tempo fa dietro le quinte diun altro. La ragazza aveva deciso di mollare tutto, ma poi ha tenuto duro… Non solo Bonas, Bona Sorte e Miss Claudia. Il Salottino ovvero il Mini-mondo di “un” condotto dasu Canale 5 è pullulato di tante altre bellissime presenze femminili. Una di questeArticolo completo: "undiD’Esposito la Ventriloqua dal blog SoloDonna

CatalfoNunzia : Terminato da poco il tavolo con le parti sociali per aggiornare il protocollo per il contrasto della diffusione del… - LorianoRagni : @Agenzia_Ansa Se va avanti ancora un po' così, altro che rincari sulle Vacanze, ci ritroviamo tutti a Mangiare alla Caritas. - Tanino98690526 : @daico84 @Sport_Mediaset Un altro scudetto di cartone? Non ci sto, se non si può andare avanti, non si assegna lo s… - marco68go : @GiuseppeConteIT Avanti cosi senza rimpianti ... Altro che..e l'unico che ci mette la faccia non come altri bla bla… - Sygghy : Un altro passo avanti sulla strada dello spazio! Complimenti! Non vedo l'ora di vedere il prossimo! -