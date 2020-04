Asteroide enorme sfiorerà la Terra questa settimana: la foto della Nasa (Di lunedì 27 aprile 2020) La Nasa ha condiviso un’incredibile foto di un enorme Asteroide che è destinato a volare vicino alla Terra questa settimana. L’Asteroide, soprannominato OR2 1998, dovrebbe misurare tra 1,8 km e 4,1 km di diametro, ovvero cinque volte più grande del Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo. 1998 OR2 volerà oltre la Terra mercoledì 29 aprile e, prima della sua scomparsa, gli scienziati hanno condiviso una splendida foto della roccia spaziale. Asteroide 1998 OR2, ecco quando volerà vicino alla Terra. Dimensioni e rischi L’Asteroide attraverserà il nostro pianeta intorno alle 10:56 di mercoledì, a quel punto sarà a circa 9 milioni di km dalla Terra. Anche se questo potrebbe sembrare lontano, è classificato come un “approccio ravvicinato” dalla Nasa. Durante il passaggio, ... Leggi su italiasera Un enorme asteroide grande come l’Everest sfiorerà la Terra tra poche settimane - la NASA : “in caso di impatto avrebbe effetti devastanti su scala globale”

Enorme asteroide precipita nell’Adriatico - avvistato da milioni di persone tra Italia e Balcani : “è stato impressionante” [FOTO e VIDEO]

Asteroide 2020 BR10 - la NASA : “È enorme - oggi sfiorerà la Terra” (Di lunedì 27 aprile 2020) Laha condiviso un’incredibiledi unche è destinato a volare vicino alla. L’, soprannominato OR2 1998, dovrebbe misurare tra 1,8 km e 4,1 km di diametro, ovvero cinque volte più grande del Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo. 1998 OR2 volerà oltre lamercoledì 29 aprile e, primasua scomparsa, gli scienziati hanno condiviso una splendidaroccia spaziale.1998 OR2, ecco quando volerà vicino alla. Dimensioni e rischi L’attraverserà il nostro pianeta intorno alle 10:56 di mercoledì, a quel punto sarà a circa 9 milioni di km dalla. Anche se questo potrebbe sembrare lontano, è classificato come un “approccio ravvicinato” dalla. Durante il passaggio, ...

italiaserait : Asteroide enorme sfiorerà la Terra questa settimana: la foto della Nasa - DemiroFabio : Davvero la Terra rischierà di collidere con un enorme asteroide? Naturalmente no, vediamo i fatti. #1998OR2 - Pietro__Bruno : RT @ilmeteonet: Il 29 aprile un enorme #asteroide passerà a distanza di sicurezza dalla #Terra: nessun pericolo per il pianeta. Ecco qualch… - lorepas85 : Un po' di informazioni sull'enorme #asteroide che il 29 aprile si avvicinerà alla Terra (senza presentare un perico… - ilmeteonet : Il 29 aprile un enorme #asteroide passerà a distanza di sicurezza dalla #Terra: nessun pericolo per il pianeta. Ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Asteroide enorme Asteroide enorme sfiorerà la Terra questa settimana: la foto della Nasa Italia Sera Si avvicina il grosso asteroide che a fine mese sfiorerà la Terra

Un nuovo asteroide, scoperto nel 1998, preoccupa gli scienziati e fa impressione principalmente per le sue dimensioni, con diametro fra i 2 e i 4 chilometri. L'asteroide si avvicinerà alla una distanz ...

Asteroidi e Terra: allo studio un sistema per evitare gli impatti

Con foto di archivio L'ultimo allarme, senza conseguenze pratiche, risale allo scorso ottobre, quando l'asteroide "1998 HL1" è transitato a circa 6,2 milioni di chilometri di distanza dalla Terra alla ...

Un nuovo asteroide, scoperto nel 1998, preoccupa gli scienziati e fa impressione principalmente per le sue dimensioni, con diametro fra i 2 e i 4 chilometri. L'asteroide si avvicinerà alla una distanz ...Con foto di archivio L'ultimo allarme, senza conseguenze pratiche, risale allo scorso ottobre, quando l'asteroide "1998 HL1" è transitato a circa 6,2 milioni di chilometri di distanza dalla Terra alla ...