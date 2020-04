Ascolti tv domenica 26 aprile 2020 (Di lunedì 27 aprile 2020) Prime Time Su Rai 1 La serie L'Allieva, in replica, ha registrato 3.955.000 telespettatori, share 15,4%. Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha registrato 2.482.000 telespettatori, share 8,4% e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 1.787.000, 7,9%. Su Rai 3 Il film Blade Runner 2049 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato un netto di 2.541.000 telespettatori, share 12,2%. Su Italia 1 Il film Mi presenti i tuoi? ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Exodus: Dei e Re ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Non è l'Arena ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 I delitti del Barlume è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy, in replica, ha registrato .000 telespettatori, ... Leggi su blogo Ascolti TV | Domenica 26 aprile 2020. L’Allieva in replica vince (15.4%) - D’Urso 12.2%. Giletti (8.9%) supera Fazio (8.4%-7.9%)

Ascolti TV | Domenica 26 aprile 2020 (Di lunedì 27 aprile 2020) Prime Time Su Rai 1 La serie L'Allieva, in replica, ha registrato 3.955.000 telespettatori, share 15,4%. Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha registrato 2.482.000 telespettatori, share 8,4% e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 1.787.000, 7,9%. Su Rai 3 Il film Blade Runner 2049 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato un netto di 2.541.000 telespettatori, share 12,2%. Su Italia 1 Il film Mi presenti i tuoi? ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Exodus: Dei e Re ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Non è l'Arena ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 I delitti del Barlume è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy, in replica, ha registrato .000 telespettatori, ...

