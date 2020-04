Ascolti tv | dati Auditel domenica 26 aprile | vince L’Allieva 2 | 10 6 milioni sul Tg 1 per

(Di lunedì 27 aprile 2020) Quasi 4per la replica de ‘L’Allieva 2’ su Rai1 che conquista la gara deglinel prime time di26con 3.955.000 spettatori (share 15.4%).tv prime time Su Canale5 ‘Live – Non è la D’Urso’ ottiene 2.541.000 (share 12.2% ) e su Rai2 ‘Che Tempo Che Fa‘ è stato visto da 2.482.000 (share 8.4%) con, sottolinea la Rai, 255 mila interazioni social. Sempre in prima serata, bene su La7 ‘Non è L’Arena’ con 2.093.000 (share 8.9%). Su Italia1 ‘Mi presenti i tuoi?‘ è stato seguito da 1.607.000 (share 5.8%), su Retequattro ‘Exodus – Dei e Re‘ ha avuto 1.284.000 (share 3.7%) e su Rai3 ‘Blade Runner 2049’ ha raccolto 1.053.000 (share 3.9%).tv access prime time Nell’access prime time ‘Soliti Ignoti – ...

La didattica a distanza non è democratica, non è uguale per tutti. Dopo quasi due mesi di lezioni online dirigenti, pedagogisti, maestri, professori e amministratori tirano le somme ed emergono i prim ...