Ascolti tv 26 aprile 2020 | sfida L’Allieva 2-Barbara d’Urso | ecco chi ha vinto

(Di lunedì 27 aprile 2020)tv domenica 26: i dati de L’Allieva 2, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena L’Allieva piace sempre, anche in replica. Per la seconda domenica consecutiva la fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi haladeglitv. Domenica 26la replica della … L'articolotv 26L’Allieva 2-d’Urso:chi haproviene da Gossip e Tv.

GmFabrizio : RT @AlbertoFuschi: #LAllieva2 15,4% #AscoltiTv ep.3 ?? 4.080.000 ep.4 ?? 3.813.000 Alice e CC ??Scena con Lino Guanciale e Alessandra Mastron… - AlbertoFuschi : #LAllieva2 15,4% #AscoltiTv ep.3 ?? 4.080.000 ep.4 ?? 3.813.000 Alice e CC ??Scena con Lino Guanciale e Alessandra Ma… - IvoDossena : RT @LaNotifica: #ascoltitv Gli ascolti di domenica 26 aprile - GmFabrizio : RT @tvzoomitalia: #Ascoltitv 26 aprile 2020: Conte fa il botto, poi L’Allieva straccia Barbara D’Urso. L’Allieva 14,34%, Live-Non è la D’Ur… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Ascolti tv di domenica 26 aprile 2020. L'Allieva 2" in replica su Rai1 sfiora i 4 milioni di spettatori netti e vince la gara della serata.Per la precisione sono 3.955.000 gli spettatori per il 15.4% ...Barbara D'Urso vince tra i talk: gli ascolti di Live Non è la D'Urso superano Giletti e Fazio La puntata del 26 aprile di Live Non è la D'Urso ha vinto la ...