"Arrivano nelle chiese i nuovi poveri e fatichiamo ad aiutarli" (Di lunedì 27 aprile 2020) “Non si può, vedi che anche noi rispettiamo le regole”?. Sull’uscio del portone della chiesa, don Giacomo Pavanello ci ricorda con un sorriso che è vietato darsi la mano per salutarsi. Amnesie da lockdown prolungato. Roma, quadrante Nord, chiesa dedicata a San Giuseppe Cottolengo, il santo sociale, il fondatore dell’istituto di carità per eccellenza. Sono le tre del pomeriggio di una giornata caldissima, quella dello scontro tra il Governo e la Chiesa sul prolungamento dello stop alle messe con i fedeli. Entriamo. La chiesa è vuota. Ai piedi dell’altare c’è un cartello con la scritta “Chi dona al povero riceve da Dio”. E due cestini per la raccolta di cibo. I cestini sono vuoti e sono vuoti anche quelli che raccolgono le offerte durante le celebrazioni. Eppure quei soldi servono per chi ne ha ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - arrivano i termoscanner nelle stazioni e negli aeroporti

Don Giacomo Pavanello, responsabile di Nuovi Orizzonti, spiega l'altra faccia del divieto di celebrare le messe: "Noi viviamo di carità. I soldi delle offerte servono per chi ne ha bisogno" ...

