Argentina, stop definitivo al campionato. Le parole del presidente AFA (Di lunedì 27 aprile 2020) Sospensione definitiva della Superliga: questa la decisione dell’Argentina per il campionato durante l’emergenza Coronavirus Il calcio si ferma anche in Argentina. Ad anticipare lo stop della Superliga e del calcio argentino è il presidente dell’AFA, la federcalcio albiceleste, Claudio “Chiqui” Tapia. Ecco le sue parole a Tnt Sports riportate dall’Ansa. «Tutti i campionati sono finiti, e domani questa decisione verrà ratificata dal comitato esecutivo, che si svolgerà in videoconferenza. Torneremo in campo solo quando le autorità sanitarie ci daranno il via libera. Insomma, si giocherà quando sarà il momento giusto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - Sudamerica : in Argentina Quarantena nazionale - in Brasile Bolsonaro stoppa ingresso europei e asiatici

Nel corso del meeting si stabiliranno i criteri di ammissione alla prossima Coppa Libertadores mentre non ci saranno retrocessioni. L'ultima partita di campionato giocata in Argentina, prima dello ...

