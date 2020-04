Appello CNA | riaprire subito negozi parrucchieri-estetisti

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Desta sconcerto e rabbia il fatto che nel DPCM del 26 aprile non si faccia alcuna menzione a una possibile data di riapertura delle imprese di acconciatura ed estetica. L’ennesima dichiarazione in conferenza stampa del presidente del Consiglio, che lascia intendere uno slittamento del riavvio di tali attività a giugno, è intollerabile. Rappresenta una condanna a morte per l’intero settore“. Questa la netta presa di posizione di CNA. Un settore che, con 135mila imprese e oltre 260mila addetti, partecipa in maniera determinante all’economia italiana, oltre a essere essenziale per garantire il benessere della popolazione”, si legge ancora. La CNA chiede che acconciatori ed estetiste possano riprendere a breve la loro attività. Il comparto, a tutela di clienti e dipendenti, può già offrire tutte le ...

Inaccettabili, letteralmente inaccettabili. Non troviamo altri termini per definire le dichiarazioni di ieri sera (domenica 26 aprile, ndr), in diretta televisiva, del Presidente del consiglio, che an ...CNA punta anche l’attenzione sull’attività di toelettatura degli animali, per la quale richiede l’imminente riapertura “tenuto conto della possibilità di lavoro per appuntamento senza contatto diretto ...