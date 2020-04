Anzio | Coronavirus | Tamponi a tappeto alla clinica dei Pini | attenzionato il caso indice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 aprile 2020) Proseguono inella casa di Casa di cura Villa deidi, dove 18 ospiti della lungodegenza e 5 operatori sono risultati positivi al. Oggi alle 15, quattro funzionari del Servizio di Igiene e Sanità pubblica, si sono recati nella struttura per effettuare ulteriori controlli sul personale sanitario. Ci siamo recati sul posto notando un via vai di persone per la maggior parte sanitari, che sono stati sottoposti al tampone e persone che erano fuori la struttura per richiedere gli esiti di accertamenti effettuati nei giorni scorsi. Tra di loro c’era un uomo che aspettava sua moglie, addettapulizie nella Rsa. La donna è risultata negativa ma é stata richiamata una seconda volta e dovrà stare in quarantena con la sua famiglia. Abbiamo anche notato un uomo che trasportava un anziano in carrozzina fuori d...