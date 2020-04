Anzio | coronavirus | nella casa di cura di Villa dei Pini | 18 anziani e 5 operatori sono

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 aprile 2020) I dati parlano chiaro, il modello delle Rsa in Italia deve essere rivisto. Dopo l’esplosione dei casi positivi Covid-19, in molte delle strutture private accreditate del sistema sanitario nazionale, si continuano a registrare nuovi casi.Regione Lazio infatti l’alta concentrazione di contagi in alcune delle Rsa dei Castelli, ancora non si è arrestata. Dopo che l’Asl Rm 6, ha svuotato quasi completamente il San Raffaele di Rocca di Papa e quello Monte Compatri, trasferendo i contagiati in altre strutture dedicate, a Nemistrutturadelle Querce, i casiarrivati a 30. Ma non é tutto purtroppo, anche il Litorale ha dovuto fare i conti con i cluster delle Rsa.giornata di ieri infattidideiad, i tamponi effettuati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dopo il caso di Velletri, hanno dato ...