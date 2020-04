Antonella Mosetti Instagram | davanzale favoloso non convince | «Sembri la sorella del Ken

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 27 aprile 2020), showgirl 44enne romana, famosa per essere stata scelta negli anni Novanta da Gianni Boncompagni per partecipare al programma Non è la Rai, ha pubblicato un nuovo scatto sensuale, che la ritrae con un micro-top rosa fluo, da cui emerge ilda urlo. La foto hot però ha suscitato le antipatie di alcuni utenti, che hanno preso ad attaccare la nota opinionista tv, spesso ospite nei salotti di Canale 5 in trasmissioni come ‘Pomeriggio 5’. «ladel Ken umano»,sott’attacco sunon«Essere se stessi fa selezione», recita così la didascalia che fa da corredo all’ultimo post e proprio sulla scia di questa affermazione è partita una serie di battute al vetriolo e commenti al veleno. Molti follower hanno ...