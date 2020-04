Antonella Elia contro gli hater su Twitter: "Siete già la vostra condanna" (Di lunedì 27 aprile 2020) Antonella Elia, negli scorsi giorni, a poche settimane dalla finale del 'Grande Fratello Vip', ha avuto modo di testare l'umore del pubblico nei suoi confronti. Sono nate diverse pagine social a favore dell'ex valletta di Mike e Corrado. Non le manca, di certo, l'affetto dei sostenitori che l'hanno premiata fino a condurla ad un passo dalla vittoria. La showgirl, però, ha rivolto un pensiero, su Twitter, a tutti gli hater che l'hanno attaccata per il comportamento tenuto in casa verso le proprie 'nemiche' come Licia Nunez, Fernanda Lessa.Antonella Elia contro gli hater su Twitter: "Siete già la vostra condanna" 27 aprile 2020 14:41. Leggi su blogo Antonella Elia "guastatrice in tutti i reality" per Alessandro Cecchi Paone

Cecchi Paone contro Antonella Elia : "Guastatrice" -

Grande Fratello Vip - Antonella Elia al veleno. Come sbugiarda Patrick (Di lunedì 27 aprile 2020), negli scorsi giorni, a poche settimane dalla finale del 'Grande Fratello Vip', ha avuto modo di testare l'umore del pubblico nei suoi confronti. Sono nate diverse pagine social a favore dell'ex valletta di Mike e Corrado. Non le manca, di certo, l'affetto dei sostenitori che l'hanno premiata fino a condurla ad un passo dalla vittoria. La showgirl, però, ha rivolto un pensiero, su, a tutti gliche l'hanno attaccata per il comportamento tenuto in casa verso le proprie 'nemiche' come Licia Nunez, Fernanda Lessa.glisu: "; la" 27 aprile 2020 14:41.

CdGherardesca : Chi é Pietro Delle Piane? Ma soprattutto, cosa vuole da Antonella Elia? @carmelitadurso - gossipblogit : Antonella Elia contro gli hater su Twitter: 'Siete già la vostra condanna' - gossipblogit : Antonella Elia 'guastatrice in tutti i reality' per Alessandro Cecchi Paone - ArthurMeurs : A proposito di confessionali: Elia??: ' Lui è pazzo, è pazzo, non è nemmeno bugiardo (visto che le immagini la smen… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Grande Fratello Vip, Antonella Elia: "Siete la vostra condanna", ecco cosa è successo ComingSoon.it Adriana Volpe torna a Roma, ma senza il marito: il motivo

Adriana Volpe è tornata a Roma con sua figlia, Gisele, ma senza suo marito Roberto Parli, rimasto in svizzera (dove la conduttrice lo aveva raggiunto dopo la scomparsa del suocero). Nonostante siano c ...

Valeria Marini non parla di Antonella Elia, d’Urso indispettita: “Nessuna trappola” (VIDEO)

Valeria Marini non vuole parlare di Antonella Elia, Barbara d’Urso indispettita: “Nessuna trappola”, ecco cosa è successo- Blog Tivvù - La tivvù in un blog ...

Adriana Volpe è tornata a Roma con sua figlia, Gisele, ma senza suo marito Roberto Parli, rimasto in svizzera (dove la conduttrice lo aveva raggiunto dopo la scomparsa del suocero). Nonostante siano c ...Valeria Marini non vuole parlare di Antonella Elia, Barbara d’Urso indispettita: “Nessuna trappola”, ecco cosa è successo- Blog Tivvù - La tivvù in un blog ...