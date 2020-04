Anticipazioni Uomini e Donne | Tina Cipollari umilia Gemma Galgani

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 27 aprile 2020)oggi:attacca duramenteLa settimana apartirà con il botto.e Giovanna Abate saranno ancora le protagoniste del dating show di Maria De Filippi e conosceranno i loro spasimanti attraverso la scrittura. Dopo la pausa del weekend i riflettori saranno puntati suche leggerà i nuovi messaggi di pantera, occhiblu, cuore di poeta e punto coronato. La dama di Torino subirà però l’attacco diche continuerà a contestare l’eccessivo entusiasmo di, sottolineando che i suoi interlocutori potrebbero prenderla in giro. In più la bionda opinionista ricorderà ala sua età, evidenziando senza mezzi termini che non può assolutamente paragonarsi a Giovanna Abate.risponderà a tono ...