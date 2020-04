Anticipazioni Una Vita: puntate italiane 3-8 maggio + trame straniere (Di lunedì 27 aprile 2020) Una Vita: Anticipazioni puntate prossima settimana da domenica 3 a venerdì 8 maggio 2020 Incontri, scontri e segreti saranno gli ingredienti delle puntate della prossima settimana di Una Vita. Nella soap opera di Aurora Guerra Felipe chiederà a Susana e Felicia di schierarsi dalla sua parte, voltando le spalle a Ramon. L’avvocato infatti sarà protagonista di un’accesa lite con Antonito e Lolita. Nelle puntate dal 3 all’8 maggio di Una Vita Lucia e Telmo avranno un confronto. La Alvarado chiederà scusa al suo ex ma lo supplicherà anche di lasciarla in pace. Telmo accoglierà la richiesta dell’amata? Intanto l’ex parroco di Acacias 38 farà casualmente anche la conoscenza di Eduardo e tra loro ci sarà subito uno screzio nelle nuove puntate di Una Vita. Telmo finirà per incrociare la sua strada ... Leggi su lanostratv Beautiful - Una Vita - Il Segreto Anticipazioni : le puntate di oggi 27 aprile 2020

Una vita anticipazioni : ad Acacias 38 tutti si sentono spiati. Un uomo dal passato torna per avere giustizia

Beautiful - Il Segreto - Una Vita : anticipazioni 27 aprile 2020 (Di lunedì 27 aprile 2020) Unaprossima settimana da domenica 3 a venerdì 82020 Incontri, scontri e segreti saranno gli ingredienti delledella prossima settimana di Una. Nella soap opera di Aurora Guerra Felipe chiederà a Susana e Felicia di schierarsi dalla sua parte, voltando le spalle a Ramon. L’avvocato infatti sarà protagonista di un’accesa lite con Antonito e Lolita. Nelledal 3 all’8di UnaLucia e Telmo avranno un confronto. La Alvarado chiederà scusa al suo ex ma lo supplicherà anche di lasciarla in pace. Telmo accoglierà la richiesta dell’amata? Intanto l’ex parroco di Acacias 38 farà casualmente anche la conoscenza di Eduardo e tra loro ci sarà subito uno screzio nelle nuovedi Una. Telmo finirà per incrociare la sua strada ...

zazoomnews : Una vita anticipazioni: ad Acacias 38 tutti si sentono spiati. Un uomo dal passato torna per avere giustizia -… - DomatiGabriele : Facciamo una petizione per far chiudere questo programma di merda, ieri sera ho sentito le anticipazioni di live al… - fainformazione : Anticipazioni Una Vita: trame delle puntate dall' 1 all'8 Maggio 2020 - Spettegolando Eccoci con le nuove trame de… - fainfocultura : Anticipazioni Una Vita: trame delle puntate dall' 1 all'8 Maggio 2020 - Spettegolando Eccoci con le nuove trame de… - SmorfiaDigitale : Una Vita, anticipazioni oggi 27 aprile: Ramon innocente? -