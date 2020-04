Andrea Bocelli, anche la figlia Virginia ha talento: tutti pazzi per l’esibizione con papà (Di lunedì 27 aprile 2020) Solo talenti a casa di Andrea Bocelli. Non solo il secondogenito del tenore nato dall’amore con la prima moglie Enrica Cenzatti, ha ereditato il suo favoloso patrimonio genetico artistico. Matteo Bocelli, classe 1997, è infatti già lanciato nella carriera musicale. Si è esibito sul palco del Festival di Sanremo e accompagna il padre in tour in giro per il mondo. E se suo fratello maggiore Amos si dedica a tutt’altro visto che è un ingegnere aerospaziale, la piccola di casa, Virginia, ha invece già dimostrato di avere ‘stoffa’. È la terza figlia di Andrea, nata dal suo secondo matrimonio con Veronica Berti, ha appena 7 anni ma la sua propensione verso la musica è evidente ed è stato proprio papà a mostrarla a tutti. Già il 21 marzo scorso, giorno del suo compleanno, Bocelli le aveva dedicato un ... Leggi su caffeinamagazine La Nuova Donazione di Andrea Bocelli per La Fase 2

Andrea Bocelli - nuovo contributo dalla sua fondazione : arriva la “Fase 2”

Andrea Bocelli - la malattia a 12 anni che l’ha reso cieco : cosa è successo (Di lunedì 27 aprile 2020) Solo talenti a casa di. Non solo il secondogenito del tenore nato dall’amore con la prima moglie Enrica Cenzatti, ha ereditato il suo favoloso patrimonio genetico artistico. Matteo, classe 1997, è infatti già lanciato nella carriera musicale. Si è esibito sul palco del Festival di Sanremo e accompagna il padre in tour in giro per il mondo. E se suo fratello maggiore Amos si dedica a tutt’altro visto che è un ingegnere aerospaziale, la piccola di casa,, ha invece già dimostrato di avere ‘stoffa’. È la terzadi, nata dal suo secondo matrimonio con Veronica Berti, ha appena 7 anni ma la sua propensione verso la musica è evidente ed è stato proprio papà a mostrarla a. Già il 21 marzo scorso, giorno del suo compleanno,le aveva dedicato un ...

AndreaBocelli : Martedì 28 aprile su @RaiUno andrà in onda alle 21:25 “UN NUOVO GIORNO – ANDREA BOCELLI LIVE“: una serata unica per… - Giorgiolaporta : Buon #NatalediRoma alla mia città eterna. Voglio farti gli auguri con questo bellissimo ‘Inno a #Roma’ di #Puccini… - fnkey : Andrea Bocelli, Matteo Bocelli - Fall On Me (Official Music Video) - Teleblogmag : Itinerario musicale in tre location mozzafiato: Colosseo, Arena di Verona, Teatro del Silenzio di Lajatico.… - NoMoreTale : Con tutto il rispetto, ma solo Andrea Bocelli fanno cantare in Italia? #Leredità -