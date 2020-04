(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “C’è grossa delusione. Noi chiediamo la riapertura il 18 maggio insieme alle altre attività commerciali”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Renato, presidente di, Associazione nazionale imprese cosmetiche, secondo il quale è “incomprensibile” la decisione sulle riaperture annunciata ieri dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e lo slittamento all’1 giugno per il ritorno al lavoro di centri estetici e parrucchieri. “Noi partiamo da un concetto chiave: il settore di parrucchieri ed estetiste, compreso in quello della cosmesi, per norme igienico-sanitarie si avvicina di più alle norme che stiamo scrivendo ora”, osservasecondo il quale l’emergenza coronavirus “non ci ha colto impreparati. Tra i settori il nostro ...

fisco24_info : Coronavirus: Ancorotti (Cosmetica Italia), 'chiediamo di riaprire il 18 maggio' : 'Norme sicurezza in nostro dna, p… - TV7Benevento : Ancorotti (Cosmetica Italia): 'Chiediamo di riaprire il 18 maggio'... -

Ultime Notizie dalla rete : Ancorotti Cosmetica

"Noi partiamo da un concetto chiave: il settore di parrucchieri ed estetiste, compreso in quello della cosmesi, per norme igienico-sanitarie si avvicina di più alle norme che stiamo scrivendo ora", os ...Ma le nostre strutture non sono mai fermate e per la fase 2 inserite in campo un protocollo speciale ». Lo dice il presidente regionale degli agriturismi associati a Confagricoltura in Emilia-Romagna, ...